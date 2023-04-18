44歲男駕駛右轉時疑因視線死角，先撞到65歲女騎士後，前後輪在輾過對方下半身，女子當場重傷昏過去，送醫後右腳截肢、左腳骨折。（翻攝自記者爆料網）

台中西屯區五權西路12日發生混凝土車「前後輪」輾過女騎士意外，44歲男駕駛右轉時疑因視線死角，先撞到65歲女騎士後，前後輪在輾過對方下半身，女子當場重傷昏過去，送醫後右腳截肢、左腳骨折，全案警方還在調查，將肇事原因及責任歸屬。

記者爆料網曝光事發畫片，該輛預拌混凝土車在道路上右前輪先撞倒女騎士後，駕駛疑似未發現釀禍，仍繼續往前開，車輛的後車輪也輾過婦人，駕駛後來在前方停下，但婦人已倒地失去意識，送醫後女子右腳截肢及左腳骨折送醫救治，全案警方還在調查處理中。

44歲男駕駛右轉時疑因視線死角，先撞到65歲女騎士後，前後輪在輾過對方下半身，女子當場重傷昏過去，送醫後右腳截肢、左腳骨折。（翻攝自記者爆料網）

警方表示，這起車禍發生在12日早上8點，44歲李姓男子駕駛預拌混凝土車沿五權西路往工業區19路方向行駛，行經西屯區五權西路3段與工業區18路路口，撞倒65歲向姓婦人所騎的機車，釀成向女受傷送榮總治療。男子事後稱當時右轉進入加油站，因視線死角未注意，碰撞同向行駛機車，詳細肇事原因及責任歸屬警方還在調查鑑定中。