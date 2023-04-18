蔡英文總統今接見「第25屆全國商店傑出店長」，在俄烏戰爭、通膨壓力的影響下，感謝店長們在第一線提供民眾最好的服務， 讓去年零售業營業額仍然達到4兆2815億元創下歷年最高。期勉後疫情時代，能借助虛實整合、數位轉型的力量，進一步升級門市的消費流程，為消費者帶來更多良好的消費體驗。

總統致詞時首先恭喜獲得全國傑出店長獎項的店長們。這個獎項是「服務業的奧斯卡」，代表大家的專業及熱忱受到肯定，真的非常不簡單。

蔡英文說，過去幾年面臨疫情的挑戰，感謝大家跟政府一起努力，團結防疫之餘，也在第一線持續提供民眾最好的服務。即使是在俄烏戰爭、通膨壓力的影響下，台灣去年零售業全年營業額仍然達到4兆2815億元，也創下歷年最高的紀錄。

她認為，因為有各位掌握零售門市的營運，打造優質的工作流程，才能將各品牌的信念，落實為最有感、最溫暖的服務。所有的傑出店長都是實踐品牌價值、創下銷售紀錄，不可或缺的關鍵功臣。

她表示，現在已經進入後疫情時代。昨天開始也放寬公共運輸戴口罩的規定。各個地方，人潮逐漸回流，外國的觀光客也越來越多，消費者也逐漸回歸到實體門市。面對這樣的轉變，零售業與服務業正好能夠借助虛實整合、數位轉型的力量，將門市的消費流程做進一步升級，相信能夠為消費者帶來更多良好的消費體驗。

她強調，政府也將推出許多方案，希望能助大家一臂之力，加速振興復甦的力道。另外，還有民眾關心的普發6000元，最近開始陸續入帳。她知道很多企業，都推出相關的優惠方案來促進消費。相信大家接下來又都會有一波忙碌。