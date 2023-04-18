隱形眼鏡業者晶碩今日與藥華藥纏鬥，盤中搶下生技股后寶座。晶碩首季因適逢農曆春節長假，工作天數減少，法人預期，第2季營收表現將優於首季，受惠大陸市場需求度高，及矽水膠產品比例漸增，今年全年度營運可望呈現逐漸向上的趨勢。

大學光繼續既有據點擴充與新增據點計畫，今年在台灣區希望能在中南部分別開設1個新據點，另外，中國大陸由於全面解封，先前延遲的計畫可望順利推動，預期將在大陸華東開設1~2個點，既有據點更新也不會停步。法人認為，大學光業績動能將添活水。