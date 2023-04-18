金門西半島部分地區，今（18日）上午10時左右陸續停電，對於無預警發生無電可用的窘境，民眾怨聲四起，停電也造成小三通一度停擺；關於停電原因台電表示，因塔山電廠1號配電變壓器跳脫，導至金寧、金城近9000用戶停電，深感抱歉，經搶修後已於10時30分陸續恢復供電，至於跳脫原因目前仍在查修中。

台電塔山電廠表示，今早因塔山1號配電變壓器冷卻風扇電源不明原因跳脫，導致配電變壓器啟動保護機制跳脫，造成金城、金寧部分地區約8993用戶停電，停電時間10時8分至10時29分約21分鐘，經緊急搶修後已陸續恢復供電，至於變壓器跳脫的原因目前仍在查修中，造成用戶不便，台電深感抱歉。

突來的停電也造成小三通一度停擺，水頭碼頭旅服中心漆黑一片。（于家麒攝）

突來的停電也造成小三通一度停擺，水頭碼頭旅服中心漆黑一片，不僅售票櫃台無法開票，通關查驗的X光機也無法運作，200多位旅客通關受阻。金門縣港務處長許嘉興表示，上午10時10分左右停電，造成小三通碼頭營運受到影響，停電時間大概十幾分鐘，在恢復供電後目前已正常運作。