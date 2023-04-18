法國總統馬克宏日前赴陸，接受媒體訪問提到，「稱歐洲不該捲入台海衝突、也不該做美國附庸」，引發相當大的爭議，法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）今率團赴立院，針對媒體提問，對於馬克宏言論看法，博多黑表示，法國和歐洲面臨危機和衝突，確實不該成為其他國家的從屬，透過和平解決問題，比透過戰爭衝突還要好。

面對媒體提問，針對馬克宏的言論，博多黑說，贊同馬克宏說的話，法國跟歐洲不該成為其他國家的從屬，尤其是歐洲面臨到危機和衝突，像是俄烏戰爭；透過和平解決問題，比透過戰爭衝突解決還要好，馬克宏身為民主國家領袖說出這樣的話，也是有道理的。

博多黑表示，戰爭有多重的面貌，其中一重可能跟經濟有關係，如今數位所扮演的角色至關重要，歐洲追求戰略自主，但歐洲在經濟上、數位上，對美國來說有依存關係，因為美國有許多先進的企業，導致依存關係。

媒體追問，自由、平等和博愛是帝國精神，馬克宏改口支持台灣民主，法國可以從哪些方面強化與台灣的關係，會有更進一步的合作；對此，博多黑指出，主權並不是一昧驅趕其他國家，也是可以追求跟其他國家合作。

博多黑表示，台灣在產業上有強項，包含半導體，或是在氣候議題上雙邊尋求合作，做生意很重要，但友誼更重要，台灣可以到法國投資，除了雙方友誼還有對台灣追求民主自由的重視，雙方一起迎接明日的挑戰。

立法院長游錫堃表示，台灣跟法國長久以來就有很多合作，不談過去幻象2000，他在宜蘭當縣長時，童玩藝術節就是到去法國亞維儂時取得的靈感；宜蘭縣政中心興建時，他也特別把孟德斯鳩三權分立的精神放在那裡。

游錫堃表示，談現在合作，在經濟、科技各方面或是民間企業，法國和台灣都有密切的合作，現在雖然有些風波，但事實上，博多黑率團來，下周又會有一個法國團來台，可以看到互訪或民間交流密切，對台法關係有信心。