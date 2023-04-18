搶春夏餐飲商機，開在春大直商場的「和牛研究室」推出全新菜色，母公司發揮苗林行整頭購入、多樣分切的優勢，邀請日籍餐飲顧問稻村健司師傅以「#近江和牛女王」與有太陽王和牛美譽的「#尾崎牛」量身設計和風定食，推出以前胸肉、捲心肉、內側後腿肉與牛臀心等肉感十足部位所設計的主菜，其中包括：拉麵、炊飯、和風洋食與三明治等精緻餐點，全方位凸顯和牛從柔嫩、甜美到勁濃、豐腴等不同面向的風味表現。

苗林行餐飲營運事業執行總監陳家寧表示，儘管台灣人對和牛普遍保有入口即化的印象，但歷經千百年傳承、由職人專注細心飼育的日本和牛，實則有著種種精彩的風味。品嘗根據不同產地、血統、品種、飼育法等培育的「銘柄牛（品牌牛），就像品味世界各產區的頂級美酒、咖啡、巧克力一般，各有其精采絕倫的不同風味。

餐飲顧問稻村健司師傅表示，和牛研究室做為推廣中心，致力於以和牛為主題展現各種風味的可能性與多元性。全新套餐規劃為以主菜搭配當季鮮蔬漬物、沙拉、湯品與餐後甜點的4套定食，搭配3款單點餐點，正是希望以和風元素展現用和牛不同部位的特色，讓消費者能品嘗到多元多樣的美味。」

和牛研究室為亞洲第一家全時段和牛生活方式選品店，於2022年四月開幕至今甫慶週年，2022年目標透過實作與提案「#讓和牛走進日常」、2023年推動「#和牛白話文運動」以最簡單的料理讓大家吃懂並愛上和牛，致力在台灣推廣和牛文化，日籍餐飲顧問稻村健司師傅烹調手法則在最大程度保留和牛的原味鮮美的同時，以些許酸味和豐盈鮮味賦予清爽及平衡，成功顛覆和牛濃膩的刻板印象。

從和牛的肉質而論，從柔軟、Q彈到豐厚肉感，肉汁與油花相融的平衡、油脂與肉質的協調有致，都是和牛的美味鑑賞點；也能從和牛最令人稱道的油花，體驗純粹油脂的豐美與油脂炭燒後彈牙的口感等不同的有趣體會。前胸肉屬於運動量大的部位，口感不肥膩且帶有脆口感，風味濃郁飽滿，既適合切塊燉煮，也可切成薄片做涮涮鍋、壽喜燒，享受肥瘦交替、Q彈富嚼勁的特色；捲心肉位於肋眼前端，風味與肋眼相近，屬於帶點筋但肉質柔軟、油花分布均勻、風味飽滿的部位，無論厚切直接做成牛排、或是切薄片涮主都各具風味；內側後腿肉因大量運動成為脂肪最少的部位之一，且因肌肉纖維較粗具有Ｑ彈口感，風味清爽且熱量較低，很適合春夏品嘗；牛臀心則是帶有適度油花的瘦肉，肉味濃郁，經過巧妙的分切技術處理，可透過精準掌握熟度呈現理想的口感。

因應和牛多元多樣的風味特色，本季菜單採日本餐廳常見的定食為主、單點菜色為輔，藉由豐富的食材與精煉的烹調手法含納多種可能性，在餐盤上展現均衡健康的搭配組合與繽紛雅致的呈盤美學。日籍餐飲顧問稻村健司以柴魚、煮干、飛魚與大量的蔬菜搭近江「和牛女王」與有著太陽王和牛美譽的「尾崎牛」，讓和牛的肥潤腴美在重重鮮味的的提襯下展現更圓融飽滿且清爽的風味。將整頭購肉分切才能取得的部位，以最能凸顯特色的方式烹調，和牛的柔嫩、鮮甜、飽滿、豐潤種種滋味都在一方餐盤之中展現其迷人的風味與魅力。