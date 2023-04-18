1名酒店小姐去年在經紀人家中聚會喝醉，經紀人的張姓友人送她回家，她回家昏睡，張男趁機性侵，她被性侵過程突然驚醒，發現下半身一絲不掛，高喊「褲子呢？」，台北地檢署調查時，張男坦承與對方嘿咻，但對方在過程中身體有跟著動也發出聲音，不確定她酒醉，但檢察官依據被害人事後到醫院抽血檢驗，其酒測值高達0.59g／ml，18日依乘機性交罪起訴張男。

檢警調查，去年12月，被害人受邀到經紀人家中聚會喝醉，由張男送回家，被害人一回房間就昏睡，但張男卻趁機性侵，直到被害人驚醒大喊才中斷，被害人發現遭張男性侵後，不斷傳訊痛罵經紀人。事後被害人到醫院驗傷，抽血換算酒測值高達0.59g／ml。

檢警調查時，張男到案坦承與被害人發生性行為，供稱被害人當時閉著眼，但「身體有跟著動，也有發出聲音」，不知對方當時被害人是清醒還是昏睡；但檢察官根據被害人事後驗傷抽血後的酒測值判斷，被害人遭性侵時，應已至泥醉程度，依法起訴張男。