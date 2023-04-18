嘉義市14、15日已成完112學年度國小新生報到，目前報到人數為2144人，相較111學年度小一生2391人，少了247人，不過嘉市國小班級數卻逆勢成長，從目前87班增加到91班，教育處長林立生表示，少子化不可逆，市府早在108學年皮就逐年調降每班新生人數，國小25人以下成班，加上有7校總量管制，新生班級數才會增加4班。

嘉義市14、15日已成完112學年度國小新生報到，目前報到人數為2144人。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

林立生表示，市長黃敏惠相當重視教育，為提高教學品質，因應少子化問題，嘉義市於108學年度就逐年調降每班新生人數，國小部分以25人、國中以27人編班，讓教師可以充分關注每位學童學習需求。

今年嘉義市新生入學也受少子化影響，人數少了247人，因編班人數下修，班級數逆勢成長，林立生說，除了在地嘉義市的孩子，也有部分外地學生選讀嘉義市的學校，顯示嘉義市教育團隊努力辦學成績受到家長肯定，不僅願意讓孩子留在嘉義市念書，也吸引其他外縣市學童到嘉市就學，將少子化影響降到最低。

嘉義市14、15日已成完112學年度國小新生報到作業。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣適齡兒童新生人數為2791人，教育處授權各校辦理新生報到，可持續招生到4月底，不過為因應少子化，縣府教育處持續進行裁併校檢討，由於梅山太和國小只剩7名學生，相鄰不到幾公里的仁和國小也剩7、8位學生，經透過公聽會與社區溝通後，新學年太和國小將轉型成仁和國小太和分校，教育處長李美華說，待送教育部核備完成程序後就會正式實施。