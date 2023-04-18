詐騙案件盛行，且手法多變，層出不窮。有民眾表示，近日收到便利商店發來的取貨付款通知，便前往付款，錢都付完了，才發現根本沒買網拍，打開包裹更發現紙盒內裝兩塊要價新台幣1289元的肥皂，驚覺根本是遇到「幽靈包裹」，當下趕緊打給165詐騙電話，經建議後隨即向網路平台填寫退款申請，但最後能否把錢拿回來，目前看來仍是未知數。

台北市一名上班族L先生表示，17日中午收到超商簡訊後，便直覺前往店面取貨，店員當場還與他核對手機號碼末3碼與姓名，「就不疑有他，快速付款收貨回家」，但在款項付完之後，才發現自己買得網拍早就到貨，怎麼會又突然再冒出網拍商品，「門市進貨日還寫著3月26日，星期一中午才通知我，日期根本胡謅！」

民眾反映，收到一份並不是自己買的網拍商品，紙盒內裝兩塊要價新台幣1289元的肥皂，驚覺根本是遇到所謂的「幽靈包裹」。(L先生提供)

L先生指出，他帶著滿腹疑問回到家中，打開紙箱看到兩小塊「依莎貝何首烏手工洗髮皂」，這才驚覺他根本沒在網路購買肥皂，「價值新台幣1298，怎麼這麼奇怪的數字啊，莫名其妙從天上掉下來的詐騙啊！」

L先生提到，收到「幽靈包裹」的當下確實氣憤不已，看到包裹紙盒上還寫著退貨等客服資訊，決定趕緊聯絡，「不知道廠商是故意幽默還是怎樣，還寫錯字，客服『專線』寫成『熟線』，讓人哭笑不得！」

民眾提到，「幽靈包裹」紙盒上還寫著退貨等客服資訊，除了電話是空號，居然還寫錯字，把客服「專線」寫成「熟線」，讓人哭笑不得。(L先生提供)

L先生說，後來他與朋友一同聯繫包裹附註的電話與Line帳號，電話居然是空號，Line的ID帳號雖然是物流公司，「感覺也非常奇怪」，臉書設有粉絲專業，但網友留言幾乎都是惡評，絕大多數都反映，收到的與購買的根本不是同一件商品。

L先生說，後來與友人討論之後，打了一通電話到165詐騙電話申訴，專人建議可向便利超商申請退費，便利商店在接獲資訊後，也依照流程啟動退貨模式，但現在最讓人擔心的是，退貨流程還是得回到這間奇怪的物流公司，所以錢是否能退成功，目前還是未知數。

根據公路總局統計，五大貨運業者在111年9月建立跨境包裹退貨退款機制，發現自111年6月到112年2月，共有11萬1102件申報為「幽靈包裹」，退款金額高達1億7625萬多元。

L先生特別提到，實在沒想到自己會發生誤收包裹的情況，「好吧！那大概是我自己迷迷糊糊忘了買什麼了吧！」因此決定對外分享這起經驗，希望能讓民眾有所警惕。