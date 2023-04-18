有媒體報導，我國目前最新型的天弓三型飛彈雷達關技術恐遭到竊取，且涉案的還是一名已退伍中校。媒體報導指稱，一名前中校退伍後潛逃美國與大陸企圖聯手竊取弓三飛彈雷達關鍵技術。中科院上午立刻駁斥表示，該員目前人在國內，且他是負責天線專長，與雷達業務及弓三飛彈無關。

中科院安全室主任江富兒表示，被媒體影射的前中校去年9月已經退伍，在職期間因涉密遭管制，退伍後若要出國也須報備核准。目前該員還在國內，並無媒體報導潛逃情事，且該位前中校在職期間並無參與弓三飛彈研發。

天弓三型飛彈又被稱「國產愛國者」，有攔截隱形戰機能力，可攔截共軍研製的殲20、殲31戰機。

天弓三型飛彈還可用於防禦定翼機、直升機、巡弋飛彈、反輻射飛彈、短程戰術彈道飛彈、無人機、低雷達反射截面積目標等威脅。2014年曝光的「強弓專案」則是將弓三飛彈射擊高度由45公里提升到70公里，可在中國大陸導彈進入平流層前攔截擊毀。