(摘自陳椒華臉書)

立委陳椒華昨（17）日在立法院質詢時，「國中課本為何把『土豆』當做馬鈴薯」幾乎吸引了所有人的目光，事實上她也提到一個近日民眾關切的「行人地獄」問題，指出交通國考考試應該要考道路幾何設計，而大專校院的交通運輸科系也應該教道路幾何設計，才能從根源切實改善道路交通。

陳椒華昨日在立法院司法及法制委員會質詢考選部，有關國考或專業考試的考題如何評定？針對重要的「交通道路幾何設計」，為何國考及專業考試幾乎不考，而學校也不教，變相使得我國道路交通的幾何設計不受重視，甚至危及交通安全？並請考選部檢討考試內容的合理性。

另在立法院教育及文化委員會，她也質詢教育部長潘文忠，關於大專交通運輸科系的交通幾何設計部分，為何國考及專業考試幾乎不考，因為學校很少教，而道路邊線設計劃設對道路交通改善有相當重要性，請教育部檢討學校課程授課的合宜性。

事實上，上周陳椒華就在臉書中提及，台灣交通慘況聞名國際，其中許多的人車動線交織所造成的碰撞，是打從一開始工程規劃就錯誤所導致的問題，卻鮮少遭到追究。台灣怎麼那麼多獨步全球的奇葩道路設計？怎麼路走起來就是比日本、荷蘭還不順？她拜訪了交通領域從業人員，才發現數十年來，交通職系的國考竟然根本不考「路怎麼畫」，考試內容多是有如作文比賽般的申論，幾乎沒有繪圖；交通相關科系也幾乎不教這個，全台灣以「道路幾何」為主要專攻的學者，屈指可數。換言之，道路幾何領域的產官學資源，竟然幾乎是人才真空。

陳椒華表示，在台灣的交通顯學，是號誌控制、車流計算、與近年興起的無人車智慧運輸等。至於地上的道路標線怎麼畫才符合國際標準、才能避免碰撞？「抱歉，不教不考。」該專業人士感嘆，從中央、地方的交通與工程相關主管機關到顧問公司，連最基礎的道路標線都不會，甚至看不起這個領域，只把標線繪設當成油漆工。