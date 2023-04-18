為提升國家考場附加價值，考選部111年將國家考場3樓陪考人休息區整修為國考藝文走廊，國考藝文走廊將於112年4月21日揭牌營運，並增三大亮點主題，考選部官員表示，未來也將不定期擇定不同公務機關主題特色與各界合作，賦予國家考場全新知性與美學概念體驗，並增加應考人瞭解用人機關特色機會，以利人才招募。

考選部官員指出，國家考場為考選部舉辦國家考試重要場所，亦為與一般民眾連結之重要窗口，全年舉辦約19項考試，另於非舉辦國考期間，開放供外界借用。

官員表示，國考藝文走廊目的是藉由國考意象與人文藝術融合，提供各界快速認識國家考試沿革及發展的益智管道，並作為應考人於考試期間減壓及怡情的空間。

官員說，國考藝文走廊於111月7月18日公務人員高等考試三級考試起試辦營運，以「國家考試巡禮」及「遇見藝術」兩大主題布展，主題一「國家考試巡禮」介紹國家考試，展示考試紀事剪影、各項國考物品、闈場開箱及考試舞弊查緝成果。主題二「遇見藝術」展示書畫大師朱振南先生「師說」、「日升」、「無題」、「觀物之生」、「詠梅」及張敬先生「飛向標竿」等多項藝術畫作。

官員指出，其中「師說」一幅是朱振南先生特別為本部書寫創作的作品，以十聯屏布局展現氣勢，復襯以象徵臺灣精神的玉山淡彩掠影，觀賞時可感受考選部為國舉才的重要職分與願景。另「飛向標竿」作品象徵祝福應考人實現夢想、金榜題名，是考選部長許舒翔收藏，特別捐贈典藏。

考選部官員表示，國考藝文走廊將112年4月21日揭牌營運，增加三大亮點主題，除增設移動式數位電子看板動態多元展示考試及重要活動紀事外，本次揭牌活動特別定於112年公務人員身心障礙人員考試前一日，並邀請身障畫家劉立凱、郭向洋共襄盛舉，展示創意畫作共計20幅，畫作色彩豐富，相信能帶給觀賞者另一種視覺體驗。

官員說，另本場所展示齊柏林導演拍攝之「玉山峰起雲湧」作品，該作品氣勢磅礡、將玉山氣勢盡顯眼前，許舒翔特加註解：「國家考選好人才 風起雲湧為人民」，以展現考選部為國舉才、兢業為民之意。