刺青學徒閻家欣高三時罹罕病，開刀無數次、天天打止痛針仍癱瘓無法行走，長期治療的龐大醫藥費令他卻步，但他不服輸，藉組裝模型賺取微薄收入自立更生，亞大附醫副院長林志隆攜手國台交合辦感恩音樂會，募集100萬醫藥費，為其進行治療，18日一同慶祝手術成功。

身兼神經外科醫師的林志隆表示，患者高三時診斷罹患罕見疾病「脊髓惡性星狀細胞瘤」，癌細胞擴散至胸椎侵蝕脊髓，父母親散盡家產為他治病，他則到刺青店當學徒，與師傅相約出國比賽為國爭光，卻在比賽前夕病情加劇作罷；患者透過手術維持雙手功能，不服輸的他，選擇組裝鋼彈模型換取微薄收入自立更生，並藉此保持雙手靈敏度。

刺青學徒閻家欣（左）高三時罹罕病，長期治療的龐大醫藥費令他卻步，亞大附醫副院長林志隆（右）規畫音樂會募集100萬醫藥費，為其進行治療，18日一同慶祝手術成功。（潘虹恩攝）

「如果當初是一個人，真的走不過去，會想和世界說再見」。閻家欣回想，起初他開完刀尚能行走，未料隔2年又復發，之後每一年就開一次刀，持續5、6年，最後一次開刀決定把神經截斷，確認下半身癱瘓，封閉很長時間，後來慢慢釋懷、走出來。

然而，閻家欣仍幾乎天天到醫院打止痛針，上、下午各打2針，日復一日，聽聞新型「脊髓電刺激療法」能減少5至7成疼痛、減少藥物服用量，為治療帶來一絲曙光，但該裝置金額龐大，讓他一度卻步，同時覺得「已經痛了這麼多年，開始想擺爛，希望安逸不想再冒險開刀」，經開導才願意踏出這一步，目前舒緩很多。

亞大附醫副院長、神經外科醫師林志隆指出，「脊髓刺激療法」是經由神經刺激器透過電極發送微量電波，抑制從患部傳送到腦部的疼痛訊息，以降低疼痛感。（潘虹恩攝）

林志隆指出，「脊髓刺激療法」原理是在患者頸椎或胸椎放入一條細小的電極導線，並連接埋於鎖骨下方的神經刺激器，經由神經刺激器透過電極發送微量電波，抑制從患部傳送到腦部的疼痛訊息，以降低疼痛感，對身體不會有不良影響，也不會傷害神經組織，但該裝置確實金額昂貴，多數人難以負擔。

林志隆強調，許多罕病患者雖受陷於經濟條件弱勢，不得不暫時中斷夢想，但他們不認輸，在不同領域發揮長才，希望藉由協會拋磚引玉，能夠匯集社會大眾的愛心資源，目前也獲得聯合勸募計畫支持，轉而讓飽受疼痛的患者們也能感受到社會溫暖，繼續為自己的夢想而努力。