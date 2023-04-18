佳格食品集團旗下鮮乳品牌福樂一番鮮今（18日）發佈2023年最新代言人，由優雅與知性兼具的女星隋棠出任。福樂看重隋棠深得不少媽媽的心，眼見熱銷旺季來臨，盼透過合作創造話題。隋棠也在廣告花絮中大聊家中三個寶貝、分享近日育兒心得及動態。

隨著福樂一番鮮廣告正式發布，拍攝花絮也同步釋出，隋棠維持一貫的優雅姿態、專注演出，但唯獨「一看到拍攝現場的小男孩，就好想我家的小朋友！」在廣告拍攝現場更母愛爆發，喜孜孜的樂談三個寶貝喜歡吃的東西全不一樣「我們家每天早餐時光都很忙碌！」顯見隋棠十分重視每日的親子早餐時光。

拍攝現場也實際觀察到隋棠如何兼顧工作和家庭的專注能量。福樂一番鮮為了呈現出牧場直送般的新鮮，拍攝現場有動物有小孩，堪稱集結最困難拍攝大成。只見隋棠化身專業指導，時時跟小男孩比手畫腳、大聊悄悄話，不僅當天拍攝進度異常順利，也讓拍攝團隊皆大歡喜、提前四小時收工，自己也樂得開心趕回家陪伴三個寶貝。在開始回歸戲劇工作之後，隋棠也分享自己仍持續「保持專注力在孩子身上，孩子們也會給予滿滿的回饋」，用這個小秘訣兼顧自己投入最愛的工作及家庭。

福樂一番鮮鮮乳採用極鮮溫控技術，讓新鮮美味能夠完整呈現在大眾餐桌上。（福樂提供）

福樂一番鮮鮮乳不僅取得SQF食品品質標準，更連續2年榮獲ITi風味絕佳獎章，根據2022年凱度台灣品牌足跡排行榜，福樂更榮登台灣民生消費品牌第三名。福樂一番鮮鮮乳堅持選用台灣在地新鮮乳源，搭配獨家極鮮溫控技術，從牧場、工廠到賣場的層層溫度管控，從牧場生乳儲存0-4∘C、經過132∘C的超高溫瞬間殺菌，再以全程7∘C以下溫度物流配送，提供新鮮美味。