星艦原定於德州時間上午8時20分（台灣時間17日晚間9時20分）在德州波卡契卡（Boca Chica）的SpaceX太空港（Spaceport）發射。這款火箭設計目的是要載送太空人前往月球、火星和更遠的地方。

綜合法新社與路透社報導，SpaceX表示，由於第1階段助推器壓力閥凍結，星艦在發射前不到10分鐘取消升空。

SpaceX執行了所謂「濕式演練」（wet dress rehearsal），在倒數計時10秒之際，即助推器上的巨型發動機點燃之前停止。

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）在社群媒體推特寫道：「今天學到很多東西，現在卸載推進燃料，這幾天再試試。」

這家科技企業先前表示，首次試飛將延遲至少48小時，以回收作為火箭燃料的液態甲烷和液態氧，隨後宣布將於20日再度嘗試升空。

SpaceX推文表示，新的發射窗口在20日上午8時28分（台灣時間20日晚間9時28分），共有62分鐘。

SpaceX懷著載送人類重返月球、最終前往火星的雄心，至少是美國國家航空暨太空總署（NASA）載人重返月球的「阿提米絲」（Artemis）計畫一環，星艦的首次試飛將是關鍵里程碑。

如果星艦首次試飛成功，星艦系統將成為地球上最強大的運載火箭。

星艦系統高達120公尺，比自由女神像還高，下半節是超級重型助推器，上半節是飛船，兩部分設計上都可重複使用，可飛返地球進行軟著陸，這種設計自SpaceX較小的獵鷹9號（Falcon 9）火箭之後已成常規。

但對於首次太空試飛來說，這次發射的星艦上下兩節都不會回收再用，而是墜落海中，其中飛船部分將在繞行地球軌道近一整圈後落入太平洋。

至於超級重型助推器，則將在與飛船分離後，於受控狀態下返航，然後落在墨西哥灣。