新北市教育局今舉辦「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」記者會，結合逾100個產官學民單位，透過策略聯盟方式提供師生更多國際交流的機會，教育局長張明文期許師生勇敢追求夢想，宣示打造新北國際城市，培養前瞻卓越國際人才的願景。

教育局表示，新北市藉由單一媒合大平台進行資源整合，透過策略聯盟方式提供師生更多國際交流的機會，如加拿大教育參訪首發團將於4月21日出發，與高貴林學區10校共同簽署MOU締結姊妹校，促進雙方教師跨國教學合作及學生交流，透過團隊合作，讓新北立足世界、讓全球看見台灣。

張明文表示，新北市訂定「新北市國際教育白皮書」，今年度成立由高國中小採策略聯盟方式組成的全球跨界合作聯盟、雙語教育推動辦公室及雲端智慧科技中心，結合逾100個產官學民單位十條航線（管道），透過實體及線上交流的方式，促進全球國際交流、數位轉型雲端交流、強化師生外語能力、營造國際化校園等4大航站（面向），達到2030年校校有國際及雙語教育課程、校校有國際及雙語教育師資、國中小校校有國際姊妹校、高中職校校有國際交換生及校校有雙聯學制，期待師生的學習能與世界同步接軌。

瑞芳高工建築科三年級許至欣同學分享獲選國際技職領袖人才赴美學習經驗，在矽谷職業技術教育中心上課時，與小組夥伴共學，過程中深刻體會「讀萬卷書不如行萬里路」，許多知識與技術值得探究，在新北很幸福有機會走出台灣、勇闖國際，將持續秉持Take Time、Take Risk、Take it Seriously的精神，讓自己成為具有國際競爭力的世界人才。