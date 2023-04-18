彰濱工業區將新設晶鼎焚化爐近來在彰化縣鹿港鎮鬧得沸沸揚揚，立委陳秀寶等民代今天群起表達反對新建焚化爐的立場，陳秀寶並呼籲彰化縣政府應該與民意站在一起，一起反對。與會酪農則控訴，空汙嚴重，去年迄今已有近百頭幼牛夭折，「拜託，不要再蓋焚化爐了！」

立委陳秀寳說，公開資料顯示，晶鼎焚化爐一案總共經歷3次審查，分別是2021年7月、211月及2022年2月，與2022年3月的最終大會，每一次的會議彰縣府都有派員並表達意見，然而迄今都沒有看到縣府表態，令人憂心縣府的立場是否趨於同意設立。

陳秀寳強調，晶鼎公司並未完善地方溝通與取得民眾共識，基本工作都沒做好，因此堅決反對新設晶鼎焚化爐，同時也呼籲彰縣府環保局應公布相關廢棄物處理量能、每年彰化縣產生的一般及事業廢棄物量，不應該讓民眾、酪農在不知情的狀況下，承擔新設焚化爐可能造成的影響。

酪農代表許書添說，酪農都無法接受彰濱工業區再新設事業廢棄物焚化爐。（孫英哲攝）

酪農代表許書添表示，福寶酪農區受到北邊火力發電廠及南邊雲林麥寮六輕的夾擊，近年因為空氣品質惡化，造成乳牛呼吸道問題，去年到現場已有超過百頭幼犬夭折，對於酪農生計已經有很大的負擔，酪農都無法接受彰濱工業區再新設事業廢棄物焚化爐。

福興鄉鄉長蔣煙燈指出，福興鄉的酪農牛乳產量，佔全台的百分之六十，蚵仔、文蛤等水產漁業養殖等地方經濟，都是全台聞名。晶鼎彰濱焚化爐如果設置，福興鄉位於下風帶，焚化爐產生的懸浮微粒、戴奧辛等有毒物質，將造成福寶酪農區及沿海水產養殖的汙染災難。

縣議員郭燕陵、施佩妤及藍駿宇均表示，他們堅決反對設焚化爐，彰化縣焚化爐足夠，如果還要收受外縣市廢棄物，根本就是把彰化縣民當空氣清淨機。彰濱工業區設置焚化爐應與民眾面對面溝通，彰縣府不應讓民眾在未清楚了解的狀況下，即被迫接受該設施興建於當地。

鹿港鎮民代表會主席王炫斐說，鹿港鎮民代表會立場一致，彰化已經有許多座焚化爐，並無明顯新設需要。鹿港鎮公所強調，公所已經表態反對焚化爐。福興鄉福寶村村長王耀輝表示，福寶村位在下風處，所有的影響以及空氣都會集中在福寶村，請焚化爐滾出彰化縣。

養殖協會執行長楊福錦強調，焚化爐對養殖業與酪農影響甚劇，汙濁的空氣將會嚴重汙染雞鴨蛋和水質，彰化縣肺腺癌相關問題越來越多，彰濱工業區不應再規劃焚化爐。

為表達反對新建焚化爐的立場，彰化縣環保聯盟與鹿港地區的醫師也將在今天下午站出來，齊聚在鹿港鎮公所前呼籲各界一起反對彰濱工業區增設晶鼎事廢焚化爐。

彰縣府回應指出，經濟部工業局為處理全國污水處理廠污泥，以BOT方式招商，由晶鼎綠能科技股份有限公司得標，於彰濱工業區鹿港區環保設施用地預計興建焚化廠，針對本案，縣府除再次強調依法行政，尊重民意，同時也對於縣府被要求應與地方溝通等說法感到不解，因經濟部工業局為開發業主及目的事業主管機關，行政院環境保護署為環境影響說明書審查及監督單位，其許可及審查均為中央權責，若有意見理應向中央反映。