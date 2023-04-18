台東縣成功鎮40多歲高姓男子今天上午與友人一同到小馬部落的海邊浮潛，不料海象狀況不佳，兩人被海浪沖離岸邊，友人奮力游回岸上，高姓男子卻被海浪帶離外海。友人上岸後趕緊報案，附近漁船聽到通報熱心出海救人，船長把男子救上來後，發現是自己的兒子，父子驚喜在海上相遇。

高男與朋友今天中午到小馬部落海邊浮潛，大約2小時後，友人發現潮流變大、體力不支，奮力游上岸邊才發現高男還沒上岸，擔心他失蹤趕緊報案，警消和海巡抵達現場後，立刻進行搜救行動。

友人表示，由於海象不佳，發現高男沒有游回趕緊通報海巡。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

高姓男子的父親說，聽到無線電通報救援，因事發地點就在平常作業的漁場，便熱心地開著漁船前往搜救，隨後在距離事發地點約300公尺的外海順利找到人，結果一上船才發現是自己兒子。

高姓男子略帶尷尬地說，有點烏龍，平時自己熟悉水性，浮潛大概4個小時，沒想到朋友2個小時就上岸，還報了案，看到周邊一大堆警消和海巡人員自己也嚇了一跳，還好大家都平安，虛驚一場。