外電報導台灣將向美採購400枚岸置魚叉飛彈。事實上，這是美川普政府於2020年10月宣布的軍售案。國防部今天表示，已透過國安、國防及外交體系與美方共同努力，有信心按照期程、管制節點執行完成，但細節不予說明。據了解，依照台美最初討論，岸置魚叉飛彈交貨期程已有所延後。

外電報導，美台商會會長韓儒伯透露，台灣將採購多達400枚岸置魚叉飛彈，以防範中國可能入侵，進而完成美國國會2020年批准的軍售案。

美方於2020年宣布軍售100套岸置魚叉飛彈海岸防禦系統，這項軍售案包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型演習飛彈、411個集裝箱、100套魚叉海防系統發射器運輸載具、25輛雷達卡車等。

另為強化國軍戰力，美軍現役教官駐台，多數進駐陸軍新訓中心、後備旅給建議。國防部今天表示，對於友盟國家透過軍事訓練等方式提升國軍戰力等作為，樂觀其成，但細部內容循例不說明。

有關明年實施義務役役期延長一年，國防部人事次長室處長孫進德上校說，恢復徵集一年制的義務役後，入伍訓將比照志願役統一調整成8週，由於跟志願役沒有差別，因此在役男結訓後，將優先分發到守備部隊服役、主戰部隊次之。