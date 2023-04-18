解放軍東部戰區第71集團軍

解放軍東部戰區接收了一批新自走防空系統，而分析家周一說，這是要用來因應無人機威脅。

據中方官媒《環球時報》17日報導，解放軍東部戰區第71集團軍某旅最近舉行了授裝儀式，列裝了數十輛新戰車。

而據《明報》報導，第71集團軍政治工作部官方微信公眾號「亮劍東南」張貼的照片顯示，這是以8輪輕裝戰車為底盤的625E彈炮合一防空系統。它除了可搭載6管25MM加特林速射自動砲站外，還能掛載8枚FB-10近防導彈。而加上砲塔上的4枚「飛弩」-16（FN-16）/「紅纓」-6B（HY-6B）防空飛彈，它能對付防空半徑3—4公里內的直升機、巡弋飛彈、自殺無人機和低飛的無人機。

此外，它配備了光學紅外和主動雷達火控，可攔截低空15—5000米的「低、慢、小」目標，據悉是用來攻打無人機的利器。而這款自走防空系統類似海軍的近迫武器系統，但在陸上使用。自從2022年起，中方陸軍第75集團軍和西藏軍區的合成旅都已開始使用。

猶如俄烏戰爭中印證的，在現代戰爭中，像無人機和自殺無人機等緩慢低飛的小型目標成了防空最大的威脅之一。而觀察家說，傳統中遠程防空系統通常會忽略這類目標，而傳統攔截法成本也太高了。