馬斯克批評OpenAI是「訓練AI去說謊」，並表示OpenAI現在已變成一個「封閉的來源」、「以獲利為目的」的組織，「與微軟緊密合作」。

他也指控谷歌創辦人Larry Page，沒有認真地看待AI的安全問題。

馬斯克在周一福斯新聞台的專訪中說：「我要開始一個稱之為『TruthGPT』的專案，或者一個試圖理解宇宙本質的最大化追求真實的人工智慧」。他認為TruthGPT可能是最安全的途徑，並且不可能消滅人類。

據政府的文件顯示，馬斯克在上個月註冊了一家名為X.AI的公司，位於內華達州，馬斯克為唯一董事，並將自己親信列為秘書。而據知情人士透露，馬斯克一直試圖從谷歌挖角AI研究人員，並創建與OpenAI抗衡的新創公司。

此前馬斯克和一群AI專家和產業高層提出呼籲，暫停開發比OpenAI新推出GPT-4更強大的AI系統，認為這種系統可能給社會帶來風險。馬斯克在周一重申了對AI的警告，他說：「AI比管理不善的飛機設計，或是糟糕的汽車生產更加危險」，「它有可能造成文明的毀滅」。

馬斯克在2015年時曾擔任OpenAI的共同創辦人，但是在2018年離開該公司董事會。在2019年時他表示，離開公司是因為他必須專注於特斯拉和SpaceX。在那段期間，他也曾發文說，特斯拉和OpenAI在爭奪一些相同的人才，而他也不贊同OpenAI團隊當時想做的事。

馬斯克在上周曾在推文指出，在歐巴馬擔任總統期間，他曾力勸總統要加強對AI的監管。