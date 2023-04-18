林鴻明今日於2023年國際超大型積體電路技術研討會(VLSI)獲頒潘文淵文教基金會ERSO Award。ERSO Award表彰臺灣半導體、電子、資通訊、光電及顯示等產業有傑出貢獻人士，基金會肯定林鴻明勇於挑戰開啟創業之路，不僅成立信驊專注於晶片研發利基市場，在他的帶領下更讓信驊成為全球第一大遠端伺服器管理晶片供應商，並將產品線擴及影像晶片相關領。

談到產業展望，林鴻明表示，目前由於市場存在不確定性，客戶砍單情況比想像嚴重，市況沒有想像中樂觀，至於信驊來說，上半年會比較辛苦，下半年業績可回升。

林鴻明進一步談到，去年很多客戶怕拿不到晶片，很多有重複下單的問題，供應鏈得去化，加上市場的不確定性，客戶砍單情況比想像中嚴重，整體來說，今年市況沒想像中樂觀。目前供應鏈下游客戶要先以消化庫存為主，上游廠商業績才有機會翻轉。他強調，信驊重視的是中長期發展，因此短期波動相對可以忍受。

針對近期最夯得AI議題，林鴻明說，聊天機器人將使得AI機器伺服器使用的遠端管理晶片數量比一般伺服器多，對信驊是有利。