寶佳機構出清永大持股後，決定催生自家電梯，延攬永大前董事長許作名擔任永佳捷董事長，永佳捷2021年成立也引起業界關注。許作名指出，永佳捷成立至今，維保及舊梯改造業務表現超乎預期，透過收購小型維保電梯廠商，員工人數接近百人。資本額預計今年擴充到3.2億元，股東結構包括寶佳、許作名以及永彰等。

許作名指出，台灣三大電梯廠市佔率合計占國內市場66％，永佳捷目前主要搶攻其餘的3成的維保及舊梯改造市場，到年底維保電梯預計達到3000台。新梯目前正式小量出貨，第1季接單200台，其中，寶佳占38％左右，非寶佳新梯62％，今年底目標可到千台。

除了台灣市場外，也鎖定大陸市場，大陸市場主要建置維保跟汰舊換新平台，以Uber概念出發，因為大陸維保市場跟台灣不同，大陸約38％電梯由母廠保養，62％非母廠保養，台灣剛好相反，因此，用「利潤分享、風險分散」的創新概念，與保養員拆帳，未來從華東的江蘇、浙江、上海開始，逐步擴充到廣東、福建，初期布建6到7個省。