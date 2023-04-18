克里姆林宮今（18）日宣布，俄羅斯總統普丁在未事先預告的情況下，前往已經淪陷的烏克蘭赫松（Kherson）地區及盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic），視察當地俄軍。畫面顯示普丁在赫松聽取指揮官簡報，隨後搭乘直升機前往盧甘斯克人民共和國，這也是他首度視察盧甘斯克人民共和國。

Video footage now of Putin’s illegal visit to invasion forces in occupied Ukraine. The Kremlin claims Putin’s visit was not planned in advance and totally spontaneous, according to RIA. He visited Kherson region as well as Luhansk. pic.twitter.com/QtPTAUSeel — Christopher Miller (@ChristopherJM) April 18, 2023

綜合美聯社、俄羅斯衛星通訊社報導，克宮今日發布聲明，指出普丁在未事先安排的情況下造訪赫松第聶伯羅（Dnipro）市的俄國駐軍，聽取指揮官簡報後，再搭乘直升機前往盧甘斯克人民共和國的俄羅斯國民兵總部，聽取當地指揮官拉賓上將（Alexander Lapin）及其他高階軍官對戰況的彙報。

官媒釋出的2分鐘影片捕捉到了普丁走下軍用直升機、搭乘轎車前往部隊總部、聽取簡報等畫面。

聲明指出，這是普丁首度造訪盧甘斯克人民共和國，他也向指揮官們祝賀復活節快樂，並且將一尊屬於「俄羅斯帝國最成功國防部長」的聖像複製品送給軍官。

美聯社指出，無法核實影片的真實性。

普丁於2022年9月宣布兼併赫松、盧甘斯克、札波羅熱（Zaporizhzhia）、頓內茨克（Donetsk）等4個烏克蘭地區。

普丁3月才造訪頓內茨克州大城馬立波（Mariupol），這是俄烏戰爭以來，他首度登上俄軍新佔領的烏克蘭領土，也是他最靠近戰爭前線的一次視察。