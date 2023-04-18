克里姆林宮今（18）日宣布，俄羅斯總統普丁在未事先預告的情況下，前往已經淪陷的烏克蘭赫松（Kherson）地區及盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic），視察當地俄軍。畫面顯示普丁在赫松聽取指揮官簡報，隨後搭乘直升機前往盧甘斯克人民共和國，這也是他首度視察盧甘斯克人民共和國。
綜合美聯社、俄羅斯衛星通訊社報導，克宮今日發布聲明，指出普丁在未事先安排的情況下造訪赫松第聶伯羅（Dnipro）市的俄國駐軍，聽取指揮官簡報後，再搭乘直升機前往盧甘斯克人民共和國的俄羅斯國民兵總部，聽取當地指揮官拉賓上將（Alexander Lapin）及其他高階軍官對戰況的彙報。
官媒釋出的2分鐘影片捕捉到了普丁走下軍用直升機、搭乘轎車前往部隊總部、聽取簡報等畫面。
聲明指出，這是普丁首度造訪盧甘斯克人民共和國，他也向指揮官們祝賀復活節快樂，並且將一尊屬於「俄羅斯帝國最成功國防部長」的聖像複製品送給軍官。
美聯社指出，無法核實影片的真實性。
普丁於2022年9月宣布兼併赫松、盧甘斯克、札波羅熱（Zaporizhzhia）、頓內茨克（Donetsk）等4個烏克蘭地區。
普丁3月才造訪頓內茨克州大城馬立波（Mariupol），這是俄烏戰爭以來，他首度登上俄軍新佔領的烏克蘭領土，也是他最靠近戰爭前線的一次視察。
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