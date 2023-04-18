巴拉圭民調領先的在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）日前揚言，當選後將與台灣斷交。外交部今表示，有信心無論哪個政黨候選人當選，都會持續與巴國新政府攜手合作，而我國也會秉持原則，不與中國大陸競逐金錢外交。

艾里格里日前表示，若巴拉圭繼續承認台灣，就得失去與中國結盟帶來的投資利益，但「看不到台灣付出同樣的努力」，巴拉圭目前是承認台灣的最大國家，台灣卻寧可給其他非邦交國更多投資，不願給巴拉圭較多援助，連帶造成亞洲盟友在巴拉圭的援助案大幅減少。

外交部發言人劉永健今天表示，台灣與巴拉圭兩國關係深遠友好，近年來兩國經貿關係穩定成長，雙邊合作計畫成果豐碩，獲得巴國朝野各界及人民的一致肯定。我駐巴拉圭大使館與巴國朝野各政黨都保持密切的聯繫與互動，今年4月30日巴國將舉行總統大選，外交部有信心，不管任何政黨候選人當選，都將持續與巴拉圭的新政府攜手合作。

劉永健強調，外交部已經多次表明，我國誠心與世界各國交往，並與友邦進行各項合作援助開發計畫，直接加惠駐在國的政府與人民。我國不會與中國競逐金錢外交，兩國的關係也不應該淪為叫牌喊價的層次。