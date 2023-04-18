每個人都有不同的飲食喜好，一名女網友分享，她從小吃炒飯就喜歡往裡面加冰水，除了可以中和炒飯溫度，也可以讓飯比較濕潤好吃，但周遭親友都不忍直視，不少網友看了也留言驚呼這太邪門了，如果吃飯是個信仰，原PO根本就是異教徒。

一名女網友近日在Dcard上分享，她從小就有一個特殊癖好，就是喜歡在炒飯裡面加冰水，因為這樣可以中和炒飯的溫度，還可以讓飯比較濕潤，她個人覺得很好吃，但身邊的親友看到都會皺眉頭，不知道有沒有人跟她有一樣的怪癖？

貼文上線後，網友全都傻眼，「你可以等它放涼再吃，也可以直接買燉飯」、「吃東西可以冷門，但我拒絕邪門」、「湯泡白飯我可以，泡開水我覺得味道就沒了」、「原來濕答答的炒飯真的有市場」、「在我對食物的信仰裡你絕對是異教徒」、「加冰水，太邪門了，這是什麼邪教」。

原PO也補充說，小時候吃炒飯的時候，因為剛剛炒出鍋很燙，所以才會加冰水降溫，沒想到一試成主顧，她從此愛上炒飯加冰水，但偶爾她也會改加冷掉的湯進去，同樣都超好吃。