台北市議會財建委員會18日開工作報告會議，台北市議員林延鳳指出，北市今年所有單位的第一預備金約1.776億，第一季剛過卻已核准動支逾1898萬，占10.69％，其中，主計處核准動支比例高達97.7％，呼籲市府遵守財政紀律。北市主計處長鄭瑞成表示，去年編列今年預算時7月底就截止，有些機關使用金額較小，當初沒想到，才動用第一預備金。

林延鳳發現，各機關目前核准動支一備金的50項理由，有一半是購置、汰換或租用軟硬體設備，其他則屬修繕費、工程分攤款、訴訟費、契約擴充、試辦計畫經費等，僅6項有在動支項目中載明是因為經費不足。

林延鳳指出，核准動支比例中，主計處今年一備金60萬已核准動支58.6萬，比例高達97.7％，為辦理事務工友業務委外所需經費30萬，以及辦理112年度台北市統計資訊系統功能擴充案所需經費28.6萬，比例次高者為地政局90％，200萬核准動支180萬，主要為購置設備。

林延鳳也說，目前金額用最多，則是已動支289.6萬的警察局，用途分別是替局本部、信義分局與交通大隊購置設備與系統擴充等，次多為教育局達279萬，為市立圖書館消防設備工程分攤款與影印機租賃費用。

林延鳳認為，一備金屬性為備用，應是編列預算時難以預期且真有急用或不足才用，而非把「保命錢」當「私房錢」花，雖然中央〈預算法〉或地方〈台北市各機關單位預算執行要點〉，都未具體訂定一備金運用的標準，仍應謹慎使用，恪守財政紀律，若能預判應當編列預算，也可納入審查預算評估。

鄭瑞成表示，今年預算1775億，第一預備金約1.7億，第一季已執行1800多萬，為配合選舉，去年編列今年預算時7月底就截止，有些機關使用金額較小，當初沒想到，才動用第一預備金，而第二預備金7億4000萬會嚴格控管，目前動支3000萬，是配合中央普發6000元經費，其他都不能動支。

鄭瑞成說明，主計處這兩筆是因去年7月截止後，去年12月市府才同意委外人力，還有今年1月才核准要增加行政院規定的自動檢核機制，時間上來不及，所以動支第一預備金，以往第一預備金都會全數繳庫。