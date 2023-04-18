衛福部長薛瑞元4月15日出席嘉義高中校慶時說「立法院啥米死人骨頭攏有」。國民黨立院黨團今開記者會痛斥薛瑞元部長口無遮攔、藐視、羞辱國會，難道薛瑞元部長忘記了，立法院除了在野黨，超過六成是執政黨的民進黨立委，難道民進黨立委也承認是「死人骨頭」？立法院長游錫堃是不是該要求行政院長陳建仁與薛瑞元向全體立委和職員道歉？

首席副書記長林思銘問薛瑞元，立法院的「死人骨頭」在哪裡？為什麼所有人都沒看到，只有你衛福部長看到？什麼是「立法院死人骨頭」？你含沙射影指的是什麼人？什麼事？是游錫堃及其他所有委員嗎？還是哪位助理、職員？還是各黨團的黨鞭？還是所有立法委員依行使職權質詢你的每一件事？敢說，若真有guts，就請你說清楚！

林思銘強調，薛瑞元部長的說法，是對立法院充滿不屑與歧視，得意忘形的說出到立法院必須要有很好的邏輯，既然是要有很好的邏輯，怎又會說出「立法院什麼死人骨頭攏有」？有邏輯的答覆委員，跟講立法院「什麼死人骨頭攏有」，可是天壤地別的差異，可見，薛瑞元部長就是藐視國會，言行已完全失格。

林思銘說，薛瑞元從「疫苗掮客說」、「頭蝨說」到今天的「死人骨頭說」，還嗆蔣萬安市長「學位不知怎麼來的」、要跟李德維立委「搞到有人被關」，國民黨團鄭重告誡薛瑞元，你如果管不好自己的嘴巴，乾脆下台！

藍委王鴻薇表示，檢視過去薛瑞元的言行，只能用「幹話連連」可以形容，爭議語言一直不斷。過去國民黨團在追蹤高端疫苗問題時，他竟然說「國民黨打擊高端，是為了做空股票」，結果，他為此向國民黨團鞠躬道歉，連民進黨立委都深深覺得薛瑞元口無遮攔，隨便亂講話。

王鴻薇鄭重要求薛瑞元部長，向全體立法院立委、職員道歉，也希望游錫堃能夠硬起來，當政務官說立法院有一堆「死人骨頭」，游錫堃聽得下去嗎？如果陳建仁執意要留著薛瑞元，繼續擔任衛福部長，那就繼續當民進黨的豬隊友吧，留著一天到晚胡說八道、口無遮攔的部長，你們晚上睡覺會不會心驚膽跳？