前總統馬英九與蔡英文總統日前分別訪問大陸與美國，政大國關中心研究員劉復國18日指出，雙英出訪引起台灣內部大辯論，下一任總統不僅要以中華民國的國家利益為優先，同時也要照顧到美國國家利益，台灣明年總統大選也再次面臨「親美」還是「和中」的選擇。

政治大學國關中心18日舉辦「解析蔡英文總統與馬英九前總統出訪的後續影響」座談會，劉復國在會上首先就蔡總統訪美的實質意涵指出，蔡此行出訪中美洲友邦是固樁外交邦誼，但真正引起兩岸波濤洶湧者是訪美的行程。他直言，美台關係已經達到相當的高點，此行卻未發表和簽署共同聲明、相關協議等，沒有明顯的重大突破或外交進展。

檢視北京迄今的反應，劉復國指出，中共除透過環島軍演、實戰演練等軍事手段施壓台灣，在政治外交上阻止美國的對話外交、封阻台灣國際參與；經濟上正式檢討兩岸貿易壁壘問題；執行海上臨檢、設置禁航區等措施。他認為，所有做法應驗了早先北京官方的對策，即加強兩岸社會民間的互動、阻斷官方的對話，逐步落實包圍台灣的大戰略。

對此，劉復國觀察美國的政治回應指出，在中國強大外交壓力與警告下，美國政府對蔡總統訪美轉趨低調，主張蔡總統相關活動要低調且不公開。而華府考量到台美關係已經相當好，眼前與中國關係正處在緊張頭上，沒必要因為台美關係觸動中美的敏感神經，完全破壞雙方漸漸在調整關係的過程及對話機會，「這是整體國際外交的趨勢，也是台灣整體面臨的挑戰」。

此外，劉復國對馬英九大陸行在兩岸關係中的意涵指出，馬適時緩和兩岸緊張關係，也疏通兩岸人民與社會的情感。他認為，馬英九此行或也提醒陸方，在兩岸緊張之際，雙方的政治基礎或不到位，但兩岸仍存在共同的根本與溝通基礎，不容忽視。

劉復國最後強調，台灣政治發展方向只要不損及美國國家利益，亦即不破壞台海平衡，美國並不會太過問台灣政治發展。雙英在兩岸政策上至少維持與大陸一定的穩定、關係不破裂，維持現狀便是符合美國國家利益所在。

劉復國認為，下一任總統不僅要以中華民國的國家利益為優先，同時也要照顧到美國國家利益，否則美國是不會支持的。同時，雙英出訪引起台灣內部大辯論，但在選舉之前這樣的辯論是良善的，值得深入推敲，台灣選舉也再次面臨親美還是和中的選擇。