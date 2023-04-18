普發現金財政部規劃有5種方式，其中特定偏鄉造冊發放，預計2周內發完，預計明天截止。特定偏鄉設籍人數約15000人，只有3085人登記，4月6日開始發放，首周到4月13日已經2934人，已領95％，至今已發放完畢。

根據財政部規劃，普發現金共計有直接入帳、登記入帳、ATM提現、郵局領現以及特定偏鄉。根據統計，郵局領現金日分流為身份證字號尾數2、4、6、8、0領取，而郵局領現至下午1點已經有74萬人完成領現，今天有機會破百萬人。

特定偏鄉為屏東縣獅子鄉、花蓮萬榮鄉以及台東縣金峰鄉。