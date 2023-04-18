台北市教育局將於5月舉辦「假日STEAM親子營隊」，鼓勵親子共學體驗資訊科技課程，教育局長湯志民今宣布親子營隊正式起跑，6月前將提供15梯次課程、279組親子名額。

教育局18日在日新國小旺台樓舉辦「台北市112年度STEAM親子假日營隊發表會」。湯志民表示，鼓勵學校從「以學習者為中心」、「課程情境導向」、「重視科技素養」3項精神規畫STEAM教育活動，因此本次活動規畫「玩具醫生」及「魯班鎖」等課程。

湯志民以「玩具醫生」為例表示，不小心弄壞心愛玩具是大多數人童年的共同生活情境，也是讓許多家長頭痛問題，此課程教導學生利用工具自己動手修復玩具，也養成愛物惜物好習慣，值得親子共同參與。

由於今恰逢東新國小6年級學生至日新科技中心體驗「抖抖機械獸」課程，教育局邀請大同區里長與4學層家長聯合會代表共同參與體驗，希望透過里長與家長的力量，讓更多家長與學生知道假日STEAM親子營隊資訊，另會透過酷課APP向台北市親師生推播。

教育局表示，本次活動優先公告5月6日至6月18日期間課程，除了母親節與端午連假當周暫停辦理，其餘時間周末均提供相關課程，歡迎有興趣的家長可於台北市科技教育網查詢及報名。

教育局表示，各課程於開始2周前開放報名，若報名人數超過課程名額，採電腦抽籤排定錄取名單，並於活動前1周公告錄取名單，教育局將依據5、6月課程報名狀況評估規畫暑期及下學期STEAM課程。