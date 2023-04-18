大甲媽將於21日深夜起駕，展開9天8夜的遶境之旅，今年疫情趨緩，預計將湧入大批香客，鎮瀾宮於起駕前3天，在18日晚間舉行起駕宴，席開1000桌，熱鬧可期。大甲警分局長謝建國今呼籲信眾搭乘大眾運輸拜媽祖，千里順風不塞車。

大甲警分局長謝建國呼籲信眾搭乘大眾運輸拜媽祖，千里順風不塞車。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

大甲警分局長謝建國表示，為維護行人安全、確保車流順暢，在交通管制部分，以鎮瀾宮為中心，由內而外畫設3層疏導管制區，最內層為「行人徒步區」、第2層為「禁止汽車進入區」，最外圍是第3層「道路封閉路段管制」，以確保街上參拜信徒行車安全及活動順利進行。

為避免大量人車湧入造成塞車困擾，並維護道路交通安全與順暢，謝建國籲請民眾在進入大甲市區時，可多搭乘大眾交通運輸工具，亦可將車輛停放於鄰近的苑裡、台中港、清水、沙鹿等火車站，再轉搭火車到大甲站；搭高鐵的旅客則可於台鐵新烏日站，轉乘區間車至大甲火車站或轉乘公車93至大甲站下車後，沿蔣公路步行3-5分鐘即可到達鎮瀾宮。

今年大甲媽遶境活動交通局設有接駁專車，大甲體育場及美人山營區臨時停車場均設有接駁點，建議民眾可多加利用、搭乘。警方於臨時停車場周邊道路編排交管哨，協助車輛停放及引導民眾搭乘接駁車。

為降低週邊交通衝擊，大甲警分局籲請民眾將車停放於「美人山營區」、「大甲體育場」臨時停車場、「大甲火車站後方空地」停車場，再步行5至10分鐘即可抵達至鎮瀾宮，大家都可免於塞車之苦。

為防範不法宵小伺機扒竊，謝建國提醒民眾，參加活動時請注意隨身攜帶物品，勿將貴重物品放置車上。更呼籲，參加遶境的熱情信眾應秉持「不躦轎、不搶轎、理性虔誠祈福」的精神，保持虔誠熱情、以平和理性來迎接大甲媽祖，共同來祈祝遶境和平圓滿。