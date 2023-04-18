世界桌球職業大聯盟（WTT）澳門冠軍賽今天進行男單首輪賽事，帶傷出賽的台灣好手林昀儒和日本對手戶上隼輔鏖戰64分鐘，才以11比9、10比12、7比11、11比9、11比4獲勝，順利闖進16強。

世界排名第8的林昀儒和排名第48的戶上隼輔同為21歲，這場比賽也是雙方在國際賽首度交手。

首局雙方都在互探虛實，儘管戶上隼輔有備而來，但雙方在4度平手後，戶上隼輔多次強勢進攻都發生失誤，讓林昀儒順利拿下首局。

第2局戰況如出一轍，比賽前段戶上隼輔雖取得4比1領先，但在林昀儒沒有特別強勢進攻下，戶上隼輔多次發生失誤，讓林昀儒反超比分，並以10比8取得2個局末點。

沒想到此時戶上隼輔突然找回進攻準星，一口氣連得4分逆轉拿下第2局。就在第2局結束後，左手腕和左手掌原本就貼著肌內效貼的林昀儒，再度暫停進行治療。

重回賽場後，林昀儒明顯打來特別保守，尤其正手拍幾乎不太敢出力，只能靠著一些經驗球和手感球回擊，讓戶上隼輔再收下第3局。

原本以為有傷在身的林昀儒打算消極應戰，把比賽打完就好，沒想到戶上隼輔著稱的強勢正手拍進攻成為自己的雙面刃，在不斷主動正手拍進攻下，卻一直發生離譜失誤，讓林昀儒「意外」接連拿下第4、5局。

談到自己的左手傷勢，林昀儒賽後接受主辦單位訪問時說：「就還是有些問題，但就是試著努力打好比賽。我也很開心能拿下這場勝利，尤其現場球迷的加油聲讓我很有動力。」

林昀儒晉級16強的對手，將是法國的19歲小將李布隆（Alexis Lebrun），過去雙方僅交手過一次，就是在去年的WTT澳門冠軍賽，當時林昀儒以3比2的局數獲勝。（編輯：張雅淨）1120418