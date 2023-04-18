對癌症病患來說，身心壓力已相當難熬，面對療程與不可預知的結果更感到無助，擔憂復發或轉移。聯新國際醫院2年前與國立中央大學生醫科學與工程系教授馬念涵團隊合作，成功開發非侵入性的放射線治療效果預測技術。院方表示，透過預測可掌握患者對化學治療的反應，可輔助醫師治療計畫，針對預測反應不佳的患者採取更積極治療，提升治療成功率與存活率，減少患者身心壓力。

聯新國際醫院表示，頭頸癌醫療團隊為達精準醫療目標，2020年起與馬念涵團隊合作，成功開發一項非侵入性、僅以患者微量血液偵測「微型核醣核酸（miRNA）」表現量的放射線治療效果預測技術，這技術除在2017、2018年陸續取得美國及台灣的專利，更在2020年的台灣創新技術博覽會中榮獲鉑金獎最高榮譽。

國立中央大學生醫科學與工程系教授馬念涵說，開發預測技術期能創造醫病雙贏。（聯新國際醫院提供／蔡明亘桃園傳真）

臨床試驗受試者林姓與董姓男子年紀相仿，癌症別、期別及放射線治療劑量也都相同，在接受療程前透過微量血液，預測得知董男對放射治療的效果表現不佳，這項預測結果與實際治療後的表現一致。

聯新國際醫院放射腫瘤科主任賴易成說明，現今癌症治療以放射線治療、化學治療及手術為主，約50％患者需接受放射線治療，其中部分腫瘤具抗性，導致治療後易復發或轉移。透過預測技術，能掌握患者對化學治療的反應，可輔助醫師精準規畫治療計畫，針對預測反應不佳的患者，採取更積極治療，提升治療成功率與患者存活率，也藉此減少身心壓力。

馬念涵指出，放射線治療效果預測技術經5年已相當成熟，挑選具專一性的微型核醣核酸作生物標記，檢測血液中4種微型核醣核酸的表現量，透過運算預測放射線治療是否有效治療，提供治療效果的檢測方法，協助醫師與病患規畫適切治療計畫，透過預測技術，可更高效運用醫療資源，患者也能更安心接受治療。

聯新國際醫院耳鼻喉科主任陳思齊說，舉頭頸癌為例，除鼻咽癌有「人類皰疹病毒第四型（EBV）」指數可精準預測外，檢驗其餘癌別的「鱗狀上皮細胞癌相關抗原（SCC抗原）」指數的準確性未達精準高標，透過微型核醣核酸預測技術，相信在臨床上能發揮極大助益。

口腔顎面外科醫師張雅菁也提到，口腔癌是台灣10大癌症發生率第6位，死亡率則是第5位，這項預測技術的開發，提供疾病監控新面向，也使醫師能更精準評估治療效果，利於制定更積極的治療計畫。