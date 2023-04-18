苗栗縣政府為發掘縣內優秀特色青年，辦理「青年登場 It's Your Turn」青年學生才藝徵選及展演活動。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府為發掘縣內優秀特色青年，辦理「青年登場 It’s Your Turn」青年學生才藝徵選及展演活動，18日舉辦招募記者會，並邀請徵選活動評審之一「R16世界街舞大賽第3名」許凱皓擔任開場嘉賓，鼓勵及廣邀本縣高中職及大專院校學生踴躍參與才藝選拔活動。

副縣長鄧桂菊表示，「青年」是國家未來發展的重要關鍵，提供青年一個展現自我的舞台，培養青年多元發展，更是努力的目標。自2019年起已舉辦3次才藝徵選活動，徵選對象從一開始的青年達人到學生社團，每次鎖定不同對象。

今年度再放寬徵選對象條件，不再設限於參與各學校社團學生，僅需苗栗縣高中職及大專院校在學學生皆可報名參加。透過競賽，進而發掘隱藏在各校青年達人，希冀經由本次徵選及展演活動，提供青年學子自信展現才藝及揮灑自我的表演舞台。

縣府勞青處表示，除擴大徵選對象條件外，後續的展演活動將改變模式由入選青年與縣府一同合作規劃展演主題，給予學生策劃舞台表演內容的主動權。

本次活動分為徵選及展演兩階段進行，徵選以現場表演方式評選，暫定5月20日假國立聯合大學大禮堂辦理，將聘請專業評審進行評分，經評審委員計分統計後，將選拔12組隊伍參加展演並提供徵選獎金。

活動報名日期自即日起至5月7日止，採網路報名（報名網址：https://forms.gle/xEfTokEkhHR8PvpL7）後續將規畫4場次展演並提供演出費用，每組表演團隊每場展演提供至少8000元演出費用，優選隊伍更提供每組每場1萬元表演費用，歡迎各校學生跨出自信的一步，踴躍報名參加。