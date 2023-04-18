高雄輕軌二階大順路段正全力施工，目前整體工程進度90.82％，比預定80.9％超前9.93％。高市府捷運局指出，近期氣候穩定，施工單位也抓緊機會施工，後續若雨季到來，灌漿、焊接作業恐無法執行，目前拚年底完工通車。此外，各車站主結構逐漸現形，其中C30（科工館站）月台屋頂鋼構立柱已陸續組裝，該站與台鐵距離幾十公尺，完工通車能提供民眾輕軌、台鐵轉乘服務。

捷運局表示，輕軌工程目前正如火如荼進行，以期今年底達成全線完工目標，完成環狀輕軌最後一哩路，更期許完工通車後的輕軌讓市區交通運輸更加便民，使輕軌與捷運乃至於台鐵共同串聯形成大眾運輸綿密路網，滿足通勤、就學、醫療、旅遊及轉乘的服務需求。

高雄輕軌各月台站體逐漸成形，拚年底完工通車。（高雄市捷運局提供／崔正綱高雄傳真）

捷運局指出，環狀輕軌工程最後路段大順路(博愛路至中正路)段長約5公里，有7座車站。目前各輕軌車站月台主體鋼結構已陸續進場施工組裝，其中C30站上行月台屋頂鋼構立柱已陸續進場組裝，該站距離台鐵科工館站只有幾十公尺，是環狀輕軌第3個與台鐵的轉乘站，未來完工通車後，通勤族及旅客可於輕軌與台鐵間相互轉乘。

捷運局表示，截至目前為止，工程實際進度90.82％，比整體預定工程進度約80.9％超前超前9.93％。捷運局說明，因天氣穩定，所以各施工單位也藉機積極施工，避免雨季來臨時，許多灌漿、鋼鐵焊接作業會無法執行，而大順路段又有許多路口因工程封閉，所以施工單位加派人力趕工，盡力縮短、降低施工期間帶給用路人交通不便性。

捷運局指出，輕軌施工期間工區道路限速30km／h，各重要路口及交維改道範圍增派義交引車流改道，加強提昇整體道路服務效率，期間也配合電台廣播宣導施工、交通管制及改道等訊息，敬請用路人耐心行駛、放慢車速以維行車安全。