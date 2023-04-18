清明連假後引發一波猴痘疫情，衛福部疾病管制署今公布，最近一周一口氣新增15例猴痘病例，創下單周新高，其中13例為本土個案，都是台灣男性，另2例則是境外個案，分別從日本與馬來西亞入境。根據統計，國內至今累積40例個案，分別為31例本土、9例境外移入，全數為男性。

疾管署公布，今增15例猴痘個案，分別是13例本土與2例境外移入個案。其中13例本土均為台男，分別為北部12例及南部1例，年齡介於20多歲至40多歲，於3月26日至4月16日間陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱及紅疹等症狀，採檢通報，分別於4月11日至4月17日確診。

疾管署表示，另2例境外移入個案，分別從馬來西亞及日本入境，分別為北部20多歲外國籍及南部30多歲本國籍男性，確診前均有境外活動史，並於回國後陸續出現症狀，就醫後採檢通報，並於4月11日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者19名，已進行衛教並自我健康監測21天，另5名非高風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

疾管署說明，台灣從2022年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診40例病例，分別是31例本土及9例境外移入，其中9例住院治療中、7例於居家自主健康管理中，其餘24例已康復。

疾管署統計，截至4月17日共計完成7,024人猴痘疫苗接種，其中暴露後預防(PEP)接種43人及暴露前預防(PrEP)接種6,981人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種6,826人。另自4月10日開放第二階段疫苗接種意願登記至今日中午12時，完成登記民眾計25,163人，將依據民眾登記順序與所選擇醫院提供名額，依序寄送電子郵件通知民眾進行門診預約掛號。

疾管署表示，民眾於收到預約掛號通知後，可至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。目前尚有4,837個名額可登記，請符合條件民眾儘速至「猴痘疫苗接種意願登記平台」登記，以完成疫苗接種，保護自己與他人。

疾管署提醒，民眾前往猴痘流行地區或國內風險場域應落實自我防護，如果出現皮膚病灶，像是皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫。