38歲女星大牙（周宜霈）從《我愛黑澀會》美眉出道，近年轉往戲劇圈發展開始接拍八點檔，表現不俗。豈料，大牙於今（18日）從社群網站收到來自網友的死亡威脅訊息，特別發出不自殺聲明，更強調若之後粉絲發現她沒有再更新文章：「請幫我討回公道，謝謝。」如今，經紀人強調，那個粉絲不是人身攻擊，是威脅到生命，此風不可長。

大牙今天在粉絲專頁曬出一張私訊截圖，看見一名網友劉某說：「妳可以再犯賤一點，我東海堂徐廣洋，不爽會叫人對妳開三槍」，感到害怕的她特別寫下長文聲明強調「絕不自殺，絕不發生意外」，也提到不可能有輕生念頭的原因在於「家中尚有老父老母需奉養」。

她也強調自己的身心狀況相當健康，表示：「無睡眠困擾，故不需服用安眠藥，更不會有服用過量的問題」、「無任何使我困擾之慢性病或心理疾病」、「不酗酒也不吸毒」，而且近期並沒有出遊的計畫，也不會接近開放性水域、無救生員之泳池和其他危險地點等，羅列相當詳盡。

大牙最後重複強調：「若本人被發現死亡，且現場無外力及打鬥掙扎痕跡，如在車內房間等等隱蔽場所，絕非本人自殺。若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現此帳號不再上線，請幫我討回公道，謝謝。」

此文一出，許多明星與網友紛紛留言表示：「報警提告了啦！」、「這文堪稱範例！」、「支持報警」、「他是入戲太深嗎...」、「媽啊！多注意安全」、「就說妳演什麼像什麼」、「保護好自己的安全比較重要」藝人好友夏語心則表示：「這人之前也說要殺我欸」並在留言處補充：「我之前也去報警，但台灣的警察沒有要理這種事情，直接跟我說這種抓不到，然後意思意思的寫個三聯單給你。」

大牙經紀人發聲明表示，「今日在公司藝人周宜霈粉專，收到令藝人心生恐懼及憤怒的私人訊息，本公司及藝人都無法接受這樣的過激言論及威脅恐嚇。藝人本人已到警局報案，若找到可惡的留言者，一定法律程序走到底，此風絶對不可長。社會有言論自由，但也請不要如此濫用這份自由。很感謝大多數的觀眾是理性及肯定表演者的，謝謝大家關心，我們會繼續在表演者的路上努力。」經紀人也強調，那個粉絲不是人身攻擊，是威脅到生命，此風不可長。

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