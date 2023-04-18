國軍今天在台東知本海灘進行漢光演習實地探勘，1輛隸屬於海軍的氣象觀測車疑似不熟悉地形，加上車體重量高達10多噸，整輛車陷入鬆軟的沙灘上動彈不得，幾番救援無效，最後緊急找來民間拖吊車，不斷拉扯頂高，最後才順利脫困。

重達十多公噸的觀測車後輪明顯的陷入到沙堆裡，幾乎快有半個大型輪胎高，前方兩輪也欲脫困而卡住，整輛車就停在沙堆裡動彈不得，在自行脫困無望之後，軍方人員緊急找來民間拖吊業者救援。

國軍今天在台東知本海灘進行漢光演習實地探勘，1輛車陷入鬆軟的沙灘上動彈不得。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

然而車子噸位重，裡頭器材造價驚人，擔心猛力拉扯會讓儀器受損，只得慢慢拖吊，先把右前輪緩慢拉出沙坑後，再以吊臂緩步往前拉，觀測車司機也配合加足馬力，花了20幾分鐘才順利脫困。

一旁到海灘欣賞海景的遊客說，這裡的沙非常鬆軟，車輛一不小心就會陷在裡頭，雖然車輛有四輪傳動，反而愈陷愈深。

據了解，這輛隸屬於海軍的氣象觀測車上午從高雄出發，前往台東知本沙灘，進行漢光演習現地勘查，疑似不熟地形，才意外地讓車卡在沙灘上。知本海灘和外海區域首度被畫為紅色區域。

即將進行的漢光演習將由海軍配合陸戰隊進行登陸演習，同時也會由台東指揮部進行反登陸作戰，包括海陸各軍種近日己經陸續到知本勘查和規畫路線。