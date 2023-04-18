晶圓代工龍頭台積電與南韓大廠三星在先進製程領域方面競爭激烈，根據南韓媒體報導，推特爆料達人Revegnus稱三星4奈米製程良率已經快追上台積電。

Revegnus在推特發文指出，蘋果高階主管會議記錄顯示台積電3奈米良率高達63%，3奈米相比4奈米價格高出一倍。若從4奈米來看，三星和台積電的良率預計差不多，他強調三星良率回升的速度比預期快。

韓媒《BussinessKorea》報導指出，Revegnus的推文顯示，三星恢復良率的速度比預期更快，許多產業消息人士透露，台積電4奈米製程良率估計達80%，三星4奈米製程的良率已從大約60%拉到70%，三星良率正在迅速提升。

BusinessKorea 上月引述業界人士說法指出，三星4奈米製程良率已止穩，效能、耗電等項目也有改善，雖然三星4奈米製程良率約60%，尚未趕上台積電的70~80%，但良率正在迅速提升中。