家門口被陌生車子擋住真的一肚子火，一名網友日前抱怨，一輛陌生白色轎車半夜擋在住家鐵捲門口，當他慶幸車主有留電話時，卻怎麼打電話對方都不接，不是掛斷就是轉語音信箱，叫警察也沒轍，因為門口沒畫紅線，最後原PO從半夜打到清晨還是沒人接，大嘆這種留電話和沒留一樣。

原PO在「爆料公社」發文，日前忙到半夜才回家，家門口卻被一輛白色轎車擋住進不去，隨後發現車子擋風玻璃上有留電話，心想這車主人真不錯，結果卻大錯特錯，第一通電話打過去，響了3聲就被掛斷，再打一次時就被轉進語音信箱，後續撥好幾通不是不接，就是通了響幾聲就被掛電話，1小時再打也是相同狀況。

原PO表示，因為門口無畫紅線，叫警察也沒轍，車主又拒接電話，天亮了車子還是擋在家門口，大嘆「這有留電話和沒留電話意思不就是一樣的嗎？」

文PO出後，網友紛紛留言：「這種只能打給警察，請警察協助找人，但是有遇過看到警局電話...不敢接的車主」、「沒紅線沒毛病」，也有過來人分享解決方法，「試著不要顯示號碼打看看，之前有過打了死不接，沒顯示號碼秒接通」。