台中地檢署偵辦桃園市芫吉公司承攬廢水處理營利，但業者將強酸廢液濫倒，導致苗栗縣中港溪遭汙染，檢方起訴11人。苗栗縣府18日舉行縣務會議，縣長鍾東錦重視此案，並指示環保局結合警民單位加強監控異常出入的大卡車。另外，環保局預計20到22日，前往受到汙染的區段，開鑿3口標準井，檢測是否汙染，檢測結果若超標，將公告為汙染場址。

芫吉公司林姓負責人去年被控委由公司貨車司機，分別前往台中、苗栗及桃園傾倒不明強酸廢液污染土壤水源，其中，苗栗縣三灣鄉中港溪下游河床，慘遭傾倒廢酸液更染紅約3公里長，台中地檢署在3月底偵結，依違反廢棄物清理法起訴11人。

縣府18日舉行縣務會議，針對強酸廢液案，縣長鍾東錦表示，中港溪汙染源是桃園不肖廠商將製程廢水傾倒溪流所致，善後的處理費將是難以估計的天價，且可能對環境生態造成永久傷害。

他說，盡管已由台中檢方偵結起訴，他仍相當重視，他也指示環保局結合村里鄰長、守望相助巡守隊及警方，加強監控異常出入的大卡車，發現可能立即通報有關單位攔查；並要求水利處則協調2河局採取適當對應作為，嚴防「熟門熟路」的不肖業者，趁隙又回來傾倒廢水或廢棄物，破壞苗栗好山好水。

苗縣府環保局長陳華盛表示，除已結合相關單位全力防堵廢棄物或廢水入侵縣境外，另敲定20至22日在受到汙染的區段，開鑿3口標準井，以檢測地下水和土壤是否遭汙染，檢測結果若超標，將公告為汙染場址，另由地政單位公告禁止場址辦理異動。