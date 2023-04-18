本周四（4/20）是24節氣中的穀雨，大陸《搜狐號》運勢專欄分享，生肖猴、虎、牛在穀雨後運勢將持續攀升，不僅事業上有大展身手的機會，能受到認可進而升職加薪，在生意方面能擴大事業版圖讓收入增加，投資也能在朋友引薦下獲利，可好好把握。

▍生肖猴

生肖猴在穀雨後將獲財神爺眷顧，事業上有大展身手的機會，獲得佳績進而收入翻倍。另外在投資方面，近期可在朋友的建議下進行好的投資買賣，賺取豐厚錢財。

▍生肖虎

生肖虎在穀雨後運勢將超級旺，不僅事業上展現出眾能力受到認可，老闆也都看在眼裡，讓他們負責公司主要項目計畫，而他們也不負眾望獲得好成績，進而升職加薪。

▍生肖牛

生肖牛做事積極認真，且吃苦耐勞，而這樣的個性使他們在穀雨後好運持續飆升，在事業上能脫穎而出，讓老闆與同事感到驚訝，並賺取可觀的業績獎金。另外，做生意的人近期有望拓展事業版圖，讓收入不斷流進口袋中。