苗栗縣政府18日舉行縣務會議，會中，縣長鍾東錦簡介5位新上任處長的學經歷，期許他們在崗位上發揮專業，做出最優質的決策，並與其他局處和鄉鎮市公所通力合作，為縣政帶來新氣象。

縣長鍾東錦上任即將屆滿4個月，初期以人事安定並確保政策延續優先考量，惟部分局處首長退休，另兼顧局處首長個人健康與常態性輪調等因素，4月11日宣布有6局處正副主管人事異動，人事命令並於17日生效。

這是鍾東錦去年12月25日上任後的第1波局處主管人事異動，調動名單如下。

原財政處長蔡佳慧調任參議，財政處副處長郭春美陞任處長；民政處副處長王淑馨調任財政處副處長，簡任秘書呂岸霖調任民政處副處長；苗栗地政事務所主任賴偉君陞任地政處長，原處長賴鈞敏調任簡任秘書。

文化觀光局副局長王浩中陞任勞工及青年發展處長，簡任秘書蔡貴香調任勞青處副處長；簡任秘書黃國敏陞任計畫處長；民政處長彭基山調任參議，行政處專員巫恒昭陞任民政處長；參議黃智群調任文化觀光局副局長；原勞青處長彭德俊、副處長涂榮輝調任簡任秘書。

縣長鍾東錦在人事異動後的首次縣務會議簡介5位新任首長，他說，此次人事調動，主要基於拔擢具熱情與活力的優秀人才，提供縣民更加完善的服務，而新任處長本身都擁有優秀學經歷，相信他們可在各自領域展現專才，強化局處及鄉鎮市公所間橫向聯繫與合作，定能開拓更具前瞻性的縣政願景。