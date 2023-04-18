日本知名美容藝術總監武田智幸，今天到彰化市建國科大示範教學，他以日本美學角度分享如何打造專業優勢的品牌沙龍，並建議，台灣女生的髮質比較硬，捲度不容易維持，想要讓大波浪捲髮維持久一點，必須在使用電棒燙之前先上點髮油。

武田智幸由翻譯長谷川皓陪同，在建國科大透過專題演講及示範教學，分享如何讓客人成為時尚的標準，以及如何打造人氣美容師的秘訣。他強調自己特別重視基本功的教學，只要基本功夠扎實，就可自信又從容地為客人剪出精緻又流行的髮型。

日本知名美容藝術總監武田智幸（中）到建國科大示範教學。（校方提供）

武田智幸也示範今夏日本最新流行髮型及彩妝趨勢，突破髮型框架的技巧，讓建國科大師生大開眼界。武田智幸表示，2023 年流行髮型的趨勢及特色在臉部周圍漸層輪廓，像現場示範的模特兒王宇楨就必須採用側分的造型加上輕重分明的剪法來強調女人味。

「切記不要過度做作！」武田智幸指出，用自然的風格並強調出筆直率性，兩者互相結合就會有時尚的感覺，這樣的髮型非常時尚，也非常受歡迎。正值春天，他建議讓髮尾加上些染髮的效果，更能呈現靈動俏麗的印象。

武田智幸已在台灣訪問過20位設計師， 他建議台灣設計師思想需要擺脫僵硬的限制，找到更棒的創意；此外，他觀察發現，台灣女生的髮質比較硬，捲度不容易維持，要改善這樣的問題，必須在使用電棒燙之前，先上點髮油，才能將捲度維持較久。

模特兒許雅婷表示，她上完武田老師的課後，近距離感受到武田老師剪髮基本功非常扎實，手和肢體的表現輕盈俐落，她沒有看過國際大師出現在課堂上，實在是非常幸運。