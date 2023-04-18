中華郵政公司為響應世界地球日，宣布即日起至5月31日止，於i郵購網路商城「i永續，安心買」活動專區，單筆訂單消費滿1000元即送100元紅利購物金點數，滿2500元即贈送獨家環保食物袋，鼓勵民眾支持環境永續。

中華郵政公司董事長吳宏謀表示，郵局近年來積極推動ESG永續發展、落實企業社會責任、支持台灣在地小農，用心把關綠色商品，讓民眾能安心購買，持續朝淨零生活目標努力。

中華郵政與台灣菸酒、正隆、白雪企業及中華汽車工業4家公司合作，精選35款環保標章商品。（陳祐誠攝）

吳宏謀說，郵政公司今年成立永續發展委員會，實踐2050淨零排放目標，鼓勵民眾從簡單的日常消費行為來輕鬆愛地球，可至i郵購或下載行動郵局APP快速選購具有環保標章、友善環境或台灣在地的綠色商品，並歡迎更多夥伴加入郵政生態圈。

中華郵政首波活動與台灣菸酒、正隆、白雪企業及中華汽車工業4家公司合作，精選35款環保標章商品，目標5月31日活動結束時，要達到300萬元的營業額。

行政院環境保護署實施環保標章制度已逾30年，鼓勵廠商以降低環境污染及節省資源消耗等方式設計製造產品，對環境保護及節能減碳具相當助益。