隨著三高（高血脂、高血壓、高血糖）議題受到關注，越來越多人致力於減重，醫師表示，一般人多知道過胖對健康的危害，但過瘦也潛藏健康危機，例如記憶力衰退、內臟下垂等問題，因此體脂率不是越低越好，30歲以上男性體脂率應為17~23%，女性應為20~27%

敏盛醫院研究副院長江坤俊在《江P醫件事》YouTube中表示，體型過瘦不一定健康，有6大潛藏危機，包括可能是假瘦、因疾病導致的瘦、過瘦會導致落髮、過瘦會損害記憶力、過瘦會導致內臟下垂、過瘦會影響雌激素分泌。

他表示，有些人看來瘦，但要小心是假性的瘦，因為若是肌肉流失、體脂仍高，三高風險與肥胖者差不多。第二為恐是疾病導致過瘦，有些疾病如糖尿病會讓人變瘦。

第三為過瘦可能造成貧血、落髮。許多人為了減重，就大減進食量，導致營養攝取不足，造成鐵、維生素B12不足，引發缺鐵性貧血、落髮等問題。第四為記憶力衰退，因為大腦有60%是脂肪，體脂肪過少，會影響大腦細胞功能，導致認知變差、記憶力衰退。

第五為內臟下垂的風險。他表示，因胃、大腸等器官需要腸繫膜來固定在一定位置，腸繫膜組成需要脂肪，太瘦者的腸繫膜恐太薄，減弱其固定內臟的功能，有人會嚴重胃下垂，「有人稍微動一動，腎臟就會扭轉或是掉在較低的位置。」

第六則是過瘦會使雌激素分泌不足，例如女性過瘦會提早停經，進而衍生骨折、肌少症等後續問題。