新竹竹北一名男駕駛日前下車時忘拉手剎車，後座還有妻子與嬰兒，車輛一路下滑眼見要高速撞上柱子，一名機車行員工這時衝上前用「雙臂擋車」，該員工盡全力擋車以減緩速度，讓撞擊力道減低，最後乘客平安無傷，畫面曝光網友大讚「金手臂力王見義勇為擋車」、「花臂哥太勇了」。

臉書「竹北人有事嗎」曝光事發畫面，該名機車行員工當時見轎車一路向前滑行，直接衝出店外用「雙手擋車」使汽車減緩速度，讓衝撞力道縮減，只見他以弓箭步不斷被推網後，最後車輛撞上機車行柱子，他也被撞向牆壁，轎車駕駛在後方才趕緊衝上前把手剎車拉上。

臉書PO文提到事發在竹北福興路一台轎車男駕駛下車時忘了拉手剎車，車輛一路滑行，駕駛在車後追趕並大聲呼救，因為妻子跟嬰兒還在車上後座，所幸最後有熱心店員用雙手擋車，才讓撞擊力道縮短，店員與車上妻兒都無事，文中大讚「竹北溫暖事件，金手臂力王見義勇為擋車，平安救下一對母子」。

其他網友留言「力王」、「花臂哥真的太勇了」、「大力金剛手口訣：力拔山兮氣蓋世」、「腎上腺素催的」、「今天要是暴衝故事又不一樣了」、「沒拉手剎車嘖嘖」。