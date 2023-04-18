國民黨傳出將在5月召開記者會，對民進黨總統候選人賴清德正式開火，媒體人張禹宣吐槽，這種做法讓他想到17世紀的「線列步兵」戰術，他質疑民進黨已開始對很有機會代表藍營參選2024總統的新北市長侯友宜發動全面攻擊，國民黨卻還要等一個月，他們真的要以這種戰術，去和海豹部隊般的民進黨對打？

《風傳媒》今（18）日報導，國民黨朱立倫已多次召集智庫成員開會，深入討論政策方向細節內容，且政策白皮書初稿陸續完工，預計在5月20日召開記者會，正式對賴清德開火。

對此，張禹宣在臉書發文指出，線列步兵戰術俗稱「排隊槍斃」，是指17世紀時英法等國因燧發槍與火繩槍精密度嚴重不足，而以2到5列並排的步兵、間隔半公尺，按照施令與節奏進行射擊與切換，靠近對方之後輪流互射的戰術。該戰術透過線性的槍線來確保傷敵，但也會讓射手成為敵軍肉靶，因而有排隊槍斃的戲稱。

張禹宣質疑，總統大選一役早已開打，在民進黨已點燃烽火、要對侯友宜發動全方面游擊戰的現在，國民黨還要等智庫準備好，聯繫民代、名嘴，直到520才一起開火？他直言，國民黨這種做法跟17世紀的線列步兵戰術根本沒兩樣，「差別？對上的是民進黨的海豹部隊」。