新化派出所員警逮到藏身民宅的老毒蟲。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

一名男子17日深夜攜毒騎車趴趴走，行經新化區台20線與台173線路口時，遇見一輛警車隨即闖紅燈且加速行駛，警方見狀尾隨其後並喝令停車，機車騎士不理，警方最後在新化那拔一處民宅牆角逮到人，原以為是年輕屁孩，一看居然是名阿伯，當場也嚇了一跳，警詢後，依違反毒品危害防制條例依送法辦。

新化派出所副所長范耕鳴、警員王敬翔等人昨天深夜巡邏，發現65歲洪姓毒蟲騎乘1輛機車，一見到警車就慌張闖紅燈且加速逃離，機車騎士最後棄車藏身於一處民宅，警方緊追不捨順利逮到人，並在地上找到1包遭洪嫌棄置約0.55公克的海洛因，洪嫌辯稱「那不是我的啦」，警方則被眼前阿伯嚇了一跳，直呼現在很少遇到這麼年邁的毒蟲了。

警方表示，一路追逐在機車騎士後方，以為可能是心虛的年輕人遇警車急著闖紅燈落跑，沒想到居然是一名阿伯，有點意外，也苦勸阿伯「麥擱吸毒啦」，警詢後，全案依毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。